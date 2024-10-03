В Минэкономики назвали главные факторы роста цен

В августе 2024 года потребительские цены выросли на 0,6% за месяц. В годовом исчислении (август 2024 по сравнению с августом 2023 года) инфляция ускорилась до 7,5% с 5,4% месяцем ранее.﻿ Об этом говорится в мониторинге основных событий в экономике Украины от Минэкономики, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в обзоре, отсутствие летней дефляции в целом и в августе в частности обусловлено совпадением во времени нескольких мощных инфляционных факторов:

высокого давления на цены производителей от существенного удорожания электроэнергии, а также необходимость закупки или использования альтернативных источников поставки электроэнергии (в настоящее время все давление со стороны всех "энергетических" факторов пролонгируется во времени);

отсутствие избытка сельхозпродукции на рынке, в том числе из-за сложных погодных условий;

значительный дефицит кадров;

высокий уровень опасности и неопределенность в дальнейшем течении боевых действий.

В то же время, по данным Минэкономики, антиинфляционное компенсационное влияние оказывали:

мораторий повышение тарифов на некоторые коммунальные услуги;

монетарная политика НБУ, направленная на обеспечение контроля за ситуацией на валютном рынке, а также сохранение жестких монетарных условий (сказалось прежде всего на непродовольственном рынке, где цены преимущественно снижались);

дефляционные тенденции на мировом рынке топлива (по данным Всемирного банка за август нефть марки Brent подешевела на 5,2%), что, несмотря на ожидаемое повышение акцизов, способствовало относительной стабилизации цен на топливо

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует рост потребительских цен в Украине до конца 2024 года до 8,5%. В следующем году инфляция замедлится.

В то же время, Минэкономики улучшило прогноз по инфляции на 2024 год декабрь к декабрю до 7,9% с 9,7%.