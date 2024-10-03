Власти Ливана заявили о 46 погибших в результате атак Израиля

В результате очередного удара Израиля по центру Бейруту погибли шесть человек, сообщило министерство здравоохранения Ливана в ночь на четверг, 3 октября. Как уточняет онлайн-издание The Times of Israel, после воздушного удара Израиля возник пожар на третьем этаже многоэтажного дома в районе Башура, расположенном недалеко от штаб-квартиры ООН, а также офиса премьер-министра и здания парламента, сообщает Deutsche Welle.

"Телеканал "Хезболлы" Al-Manar, утверждает, что удар был нанесен по центру медицинского подразделения террористической группировки". Ранее агентство AFP сообщило, что его корреспонденты слышали мощный взрыв в Бейруте. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 3 октября уведомила в Telegram, что нанесла "прицельный удар" по Бейруту, не приведя подробностей. Сколько террористов было среди жертв этой атаки, не уточняется.

Ранее, вечером 2 октября, министерство здравоохранения Ливана обнародовало данные, согласно которым за последние 24 часа из-за израильских атак погибли 46 человек по всей стране, еще 85 получили ранения.