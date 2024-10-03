Промышленность РФ массово провалила импортозамещение западного софта – СМИ

Российские предприятия металлургической и химической промышленности, а также топливно-энергетического комплекса (ТЭК) до сих пор реализуют более 98% проектов на иностранном программном обеспечении (ПО).﻿ Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что около 80% из них используют IT-решения немецкой Siemens, а оставшиеся 18% - другие зарубежные продукты.

Речь идет, в частности, об автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУ ТП), которые включают программные и аппаратные элементы. После выхода из России Siemens, французской Schneider Electric, японской Yokogawa и американских Honeywell и Emerson при Минпромторге была создана рабочая группа для импортозамещения иностранных решений.

Разработкой должны были заняться "Северсталь", "Газпром нефть", "Транснефть", "Еврохим", "Росатом", НПО КИС и др. Согласно утвержденному в Минпромторге плану, уже к концу 2024 года компании должны были испытывать прототипы компонентов открытой АСУ ТП для локальных систем управления.

Однако, как показал опрос "Северстали", только 10% компаний определились со стратегией импортозамещения АСУ ТП, а около 60% все еще находятся в поиске. Треть предприятий выбрали вендоров для этого, но видят различные риски при реализации проектов.

В электроэнергетике (генерация и сети) на иностранные решения приходилась доля в 30-50%, в транспортировке нефти - не более 30%, в химии, нефтепереработке, целлюлозно-бумажном производстве - от 80 до 97%, в металлургии - 90%, в других отраслях - от 70 до 95%.