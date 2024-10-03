В Кабмине назвали причины роста зарплат в Украине

Украинские предприятия повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране. Средняя зарплата достигла 21 тысяч гривен.﻿ Об этом говорится в мониторинге основных событий в экономике Украины от Минэкономики, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Минэкономики приводит данные Госстата, по которым средняя зарплата (до вычета налогов) во втором квартале выросла до 20 964 гривен. Кроме того, на сайтах поиска работы средняя "чистая" зарплата в резюме составляет 20 503 гривен, в вакансиях – 19 674 гривен.

Как отмечается в обзоре, на уровень оплаты труда в 2023-2024 влияют факторы 2022 - последствия активных боевых действий на значительной территории Украины, а именно: временная потеря значительной территории, разрушение инфраструктуры и предприятий (или их повреждение), существенные перманентные разрушения логистики значительное количество людей трудоспособного населения за рубежом и в рядах ВСУ, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда.

Рейтинг зарплат

По данным Минэкономики, в первом полугодии 2024 года средняя зарплата штатных работников в сфере "Информация и телекоммуникации" составляет 49 831 гривну, в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 39 503 гривен.

Самая низкая зарплата в сфере "Образование" – 13 862 гривны.

Напомним, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла во втором квартале 2024 года на 22,1% до 20 964 гривен. В гривнах это выше на 49,6% по сравнению с довоенным 2021 годом (14014 гривен). Зарплата также выше в долларовом эквиваленте – 526 долларов. В 2021 году зарплата составила 514 долларов.