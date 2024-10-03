Израильская армия впервые сообщила о потерях во время операции в Ливане

Армия обороны Израиля объявила о восьми погибших во время наземной военной операции в Ливане в боях против группировки "Хезболла" на юге страны, сообщает Укринформ.

По информации издания The Times of Israel, погибшим воинам было от 21 до 23 лет. Это офицер и четверо солдат сил специального назначения "Эгоз", а также два рядовых разведывательных отряда бригады "Голани".

Все военные сил специального назначения "Эгоз" были убиты при перестрелке с боевиками "Хезболлы" в деревне на юге Ливана.

Во время того же инцидента еще один офицер и четверо солдат получили тяжелые ранения.

Двое солдат разведотдела бригады "Голани" погибли в результате отдельного инцидента, во время которого еще один военнослужащий был тяжело ранен.

Всего во время наземных операций в Ливане на сегодняшний день погибли восемь израильских солдат.

Напомним, Армия обороны Израиля в ночь на вторник начала новую фазу войны против "Хезболлы", инициировав наземную операцию на юге Ливана.