Три "Шахеда" залетели в Беларусь, там летает вертолет Лукашенко - мониторинг

Три "Шахеда" залетели на территорию Беларуси, где как раз пролетает самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на вертолете, сообщает Украинская правда.

По данным аналитиков проекта "Беларускі Гаюн", около 12:55 3 "Шахеда" залетели с Черниговщины в направлении Гомельской области Беларуси.

Известно, что два из них перелетели в районе Новой Гуты и движутся курсом на Гомель, еще один зашел в районе Лоева и движется в направлении Хойников.