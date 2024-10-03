Три "Шахеда" залетели в Беларусь, там летает вертолет Лукашенко - мониторинг
Три "Шахеда" залетели на территорию Беларуси, где как раз пролетает самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на вертолете, сообщает Украинская правда.
По данным аналитиков проекта "Беларускі Гаюн", около 12:55 3 "Шахеда" залетели с Черниговщины в направлении Гомельской области Беларуси.
Известно, что два из них перелетели в районе Новой Гуты и движутся курсом на Гомель, еще один зашел в районе Лоева и движется в направлении Хойников.
"Кроме того, в небе над Беларусью прямо сейчас находится и вертолет с Лукашенко, который направляется южным курсом из резиденции "Озерный". По предварительным данным, вертолет летит в Микашевичи", – пишет "Беларускі Гаюн".