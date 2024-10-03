Еврокомиссия подала на Венгрию в суд за резонансный закон о "защите суверенитета"

Европейская комиссия решила подать иск против Венгрии в Суд ЕС, поскольку считает, что ее резонансный закон о "защите суверенитета" нарушает право Евросоюза, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии в четверг.

Этим законом создается Офис защиты суверенитета, его задачей будет расследование конкретных видов деятельности, которые, как утверждается, осуществляются в интересах другого государства или иностранного органа, организации или физического лица и могут нарушить или поставить под угрозу суверенитет Венгрии.

В феврале 2024 года комиссия направила Венгрии письмо с официальным уведомлением о своей обеспокоенности.

Признав ответ Венгрии неудовлетворительным, в мае 2024 года комиссия направила обоснованное заключение, в котором повторила жалобы о нарушении этим законом законодательства ЕС.

В ответ на этот аргументированный вывод Венгрия заявила, что закон о "защите суверенитета" не нарушает права ЕС и что высказанные беспокойства необоснованны.

После тщательной оценки ответа венгерских властей комиссия считает, что большинство выявленных жалоб остаются без ответа.

Эти жалобы касаются нескольких фундаментальных прав, закрепленных в Хартии основных прав ЕС: права на уважение частной и семейной жизни, свободы выражения мнений и информации, свободы объединений, права на адвокатскую тайну, а также презумпции невиновности, предусматривающей право не свидетельствовать против себя.

Комиссия также считает, что закон нарушает несколько фундаментальных свобод внутреннего рынка, Директиву об электронной коммерции, Директиву об услугах, а также законодательство ЕС о защите данных.

Венгерские общественные организации выступили против закона, назвав его таким, что позволяет венгерским властям фактически преследовать любого за инакомыслие.

Негативное заключение по закону также предоставила Венецианская комиссия Совета Европы.