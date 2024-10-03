СБУ сообщила о подозрении главному конструктору дронов ZALA и "Ланцет"
Главному конструктору дронов ZALA и "Ланцет" Александру Захарову заочно сообщено о подозрении. С начала полномасштабной войны предприятие подозреваемого ZALA Aero Group изготовило почти 5 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Как и отмечалось выше, Захаров является владельцем, а также главным конструктором компании ZALA Aero Group, которая разрабатывает беспилотные системы для войны против Украины. Сейчас предприятие базируется в Ижевске и является одним из крупнейших производителей дронов для военных формирований Российской Федерации (РФ).
Среди основных образцов беспилотных летательных аппаратов компании:
- дроны типа "Ланцет"
- новейшие разведывательные беспилотники ZALA Z-16 и ZALA Z-20.
"Обычно враг использует «Ланцеты» как дроны-камикадзе для прямых атак по украинской бронетехнике, а дроны ZALA осуществляют поиск потенциальных целей, корректируют по ним огонь, а после поражения фиксируют последствия ударов", - добавляет СБУ.
Что грозит
Захарову сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины - пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения подозреваемого к ответственности, поскольку он находится в России.
Напомним, что Украина также сообщала о подозрении генерал-майору Российской Федерации Роберту Баранову, отвечающему за ракетные обстрелы по территории нашей страны.