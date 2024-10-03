Зеленский: Союзники не готовы сбивать ракеты над Украиной, как на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте выразил ожидание, что страны НАТО изменят позицию по защите неба Украины, сообщает Европейская правда.

На пресс-конференции после встречи с генсеком НАТО президент Украины сказал, что не видит принципиальной разницы в вопросе защиты воздушного пространства Израиля, которому союзники помогают сбивать иранские ракеты и дроны и Украины.

"Мы говорили сегодня об украинских потребностях в ПВО и взаимодействии с соседями. Мы видим, в частности, как на Ближнем Востоке удается защищать жизнь людей благодаря единству союзников. Совместное сбивание иранских ракет ничем не отличается от сбивания российских ракет, от сбивания иранских "Шахедов", объединяющих российский и иранский режимы" , – сказал Зеленский.

Президент Украины заявил, что рассчитывает на изменение подходов НАТО в помощи Украине по защите неба.

"Больше решительности партнеров в нашем регионе – это то, что нужно, чтобы положить конец российскому террору. Мы будем и дальше убеждать наших партнеров" , – добавил он.

Генсек НАТО, отвечая на тот же вопрос, уклонился от детального ответа на возможность сбивания российских ракет над Украиной.

Впрочем, Зеленский дополнил его короткой фразой:

"Союзники не готовы (защищать украинское небо – ред)".