В работе мессенджера Telegram произошел сбой

В мессенджере Telegram произошел сбой в четверг, 3 октября. Пользователи пожаловались на проблемы в работе сервиса, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Downdetector.

Проблемы в работе мессенджера зафиксировали примерно в 14:00 (по киевскому времени).

Пользователи Telegram массово жалуются на медленную загрузку и отправку сообщений.

скриншот downdetector.com

При этом пользователи также пожаловались на медленную работу приложения Telegram, а также сбои при подключении к сети.

скриншот downdetector.com

Telegram в Украине

Стоит отметить, что Telegram считается самым популярным мессенджером и интернет-ресурсом в Украине. Долгое время в Украине идут дискуссии по ограничению Telegram-каналов в условиях войны. Главная причина таких разговоров - беспокойство из-за анонимности Telegram-каналов.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал Telegram вредным и угрозой национальной безопасности.

Украинским военным и чиновникам запретили использовать Telegram на служебных гаджетах.