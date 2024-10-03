Украина получила систему Patriot от Румынии

Система противоракетной обороны Patriot, предоставленная членом НАТО Румынией, прибыла в Украину, признали представители обеих стран, сообщает Радио Свобода.

"Я благодарю каждую страну, которая помогает нам с ПВО. Особая благодарность Румынии за системы Patriot. Вместе мы можем достичь еще большей эффективности - мы можем положить конец российскому террору, совместно уничтожив "Шахеды" и ракеты" , - написал президент Владимир Зеленский в X вечером 2 октября.

Кроме того, сообщение о поставке в комментарии Радио Свобода подтвердило Министерство обороны Румынии.

Подчеркивая риски для членов НАТО, таких как Румыния, граничащие с Украиной, российские беспилотники снова нанесли удар по украинскому порту Измаил, что побудило Бухарест поднять истребители F-16 для мониторинга ситуации вечером 2 октября.

"Мы подтверждаем, что система Patriot прибыла в Украину" , – заявил представитель Министерства обороны Румынии Константин Спину после того, как в прошлом месяце правительство в Бухаресте приняло решение о передаче системы Киеву.

Согласно документу, Румыния предоставляет Украине право бесплатного использования системы.

Отметим, Киев постоянно призывает своих западных союзников поставлять более современное оружие и системы противовоздушной обороны, которые помогли бы ему, с одной стороны, защитить небо, а с другой – позволили нанести удары по военным целям глубже в России, чтобы предотвратить атаки Москвы.

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