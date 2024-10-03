Возможный кандидат в президенты Польши назвал Галичину "Восточной Малопольшей"

Председатель Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, комментируя вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии, назвал Галичину "Восточной Малопольшей", а народный депутат и бывший глава украинского Института нацпамяти Владимир Вятрович назвал такое высказывание "сожалением по утраченным территориям", сообщает Европейская правда.

Вятрович ссылается на слова Навроцкого, которого цитирует польское издание wPolityce.

Как передает издание, глава польского Института нацпамяти, который также недавно стал фаворитом у польской оппозиционной партии "Право и справедливость" в процессе выбора кандидатов в президенты, комментировал решение украинских коллег о начале эксгумации жертв Волынской трагедии.

По его словам, это решение якобы не касается тех заявлений, с которыми обращалась к Украине его институция.

Вместо этого эксгумацию проведут по обращениям частных лиц, что Навроцкий назвал "изменениями в договоренностях, которые украинская сторона вносит без консультаций".

После этого он выразил надежду на то, что рассмотрят и заявления от его института, употребив понятие "Восточная Малопольша".

"Поэтому мы ждем положительного рассмотрения наших заявлений украинскими властями, чтобы мы могли начать работы по поиску и эксгумации жертв геноцида на Волыни и Восточной Малопольше. Мы готовы к этому в любое время" , – отметил он.

В своей заметке Вятрович отметил, что Галичину таким термином называли в 1922-1939 годах, а причина его введения была "исключительно политической".

"Так украинскую Галичину вписывали в общепольский нарратив, вытирали ее украинскость" , - пояснил он.

В то же время он акцентировал, что использование этого термина - "не о почтении памяти по погибшим здесь полякам, а о сожалении по утраченным территориям, которые так и не стали польскими".

Напомним, 1 октября, на фоне переговоров Сибиги в Польше Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году.

В МИД Польши приветствовали готовность Украинского института национальной памяти возобновить работы по поиску и эксгумации жертв Волынской трагедии.

Глава МИД Андрей Сибига рассказал детали своего однодневного визита в Польшу и отметил, что с польской стороной он "обсудил конкретные технические, а не политические шаги, чтобы наконец решить вопрос эксгумаций, который уже долгое время отравляет наш политический диалог".