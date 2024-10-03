"Зерновая война": Россия останавливает импорт сельхозпродуктов из Казахстана

Россия приостановила импорт сельхозпродукции из Казахстана.﻿ Об этом пишет казахское издание NewTimes, сообщает Экономическая правда.

Российский "Россельхознадзор" попросил Казахстан приостановить экспорт ряда сельхозпродуктов в РФ из-за болезнетворных бактерий, якобы найденных в зерне и другой агропродукции, которую экспортирует Казахстан.

Действия России могут быть ответом на полный запрет Казахстаном (с августа 2024 года) импорта пшеницы из третьих стран и стран Евразийского экономического союза, в который входит Россия.

Заградительные барьеры ввели для нужд птицеводческих и мукомольных предприятий. Они в виде исключения получали пшеницу из-за рубежа в рамках введенного Казахстаном еще 12 апреля полугодового эмбарго на поставки зерновых автомобильным, водным и железнодорожным транспортом.

В прошлом году Астана запрещала ввоз зерновых на свою территорию только автомобильным транспортом.