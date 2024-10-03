Пытался попасть в Польшу: пограничники задержали в лесу украинца

Пограничники задержали украинца, пытавшегося незаконно пересечь границу в Польшу. Он потерялся и сутки провел в лесу, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как рассказали пограничники, на днях в лесу Ровенской области мужчина пытался незаконно пересечь границу с Беларусью. Увидев украинских военнослужащих, мужчина начал кричать к ним на польском языке. Пограничный наряд сразу задержал неизвестного.

Впоследствии выяснилось, что нарушителем оказался 53-летний уроженец Кировоградской области. Через лес он пытался незаконным способом попасть в Польшу. Однако заблудился и оказался у украинско-белорусской границы.

По словам задержанного, советы по маршруту движения ему предоставил неизвестный в одном из мессенджеров. Отправившись в путь, мужчина двигался по указанному незнакомцем маршруту. Он планировал попасть в Польшу быстро и потому лишних вещей с собой не взял, не прихватил даже воды.

Но мужчина заблудился и почти сутки ходил по лесам и болотам. Вместо того, чтобы выйти на границу с Польшей, он оказался у границы с Беларусью.

"Думал, что здесь лес такой же как и у нас на Кировоградщине, больше сосновый, но оказалось, что здесь болото, дереза, трава к груди, непроходимые "джунгли". Людей нет нигде. Я услышал лай собак, кудахтанье кур и понял, что где-то должны быть люди. Я вообще не понимал, где я нахожусь" – рассказал задержанный.

Выезд мужчин за границу

С начала полномасштабного вторжения России в Украину мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу. В то же время существуют исключения: выезд разрешен тем, кто имеет отсрочку от призыва или освобожден от него, при наличии подтверждающих документов.

Ранее сообщалось, как пограничники недавно задержали мужчину, который планировал незаконно уехать из Украины, но проспал свою остановку.