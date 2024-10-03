В Украине количество случаев домашнего насилия за год возросло почти на 80%

Количество зарегистрированных случаев домашнего насилия в Украине возросло почти на 80% по сравнению с прошлым годом. Об этом во время эфира национального марафона рассказала начальник отдела противодействия домашнему насилию Офиса генерального прокурора Ирина Шурхно, сообщает Левый берег.

По ее словам, на сегодняшний день зарегистрировано 8185 уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием, пострадали более 5000 человек, среди которых большинство - женщины и дети.

Она отметила, что в условиях войны проблема домашнего насилия может обостряться. Однако рост количества обращений свидетельствует о повышении доверия людей к правоохранительным органам.

Правоохранители взаимодействуют с государственными и коммунальными специализированными службами поддержки, а также общественными организациями для оказания комплексной помощи пострадавшим: медицинской, социально-психологической и правовой, а также получения временного приюта в шелтере, кризисной комнате или другом центре.

Однако часто те, кто страдает от домашнего насилия, самостоятельно нивелируют серьезность ситуации. Многие пострадавшие продолжают жить с обидчиком и не обращаются за помощью, поскольку считают насилие личной проблемой. Однако сокрытие таких случаев может привести к более серьезным последствиям.

Генеральный прокурор определил противодействие домашнему насилию как одно из приоритетных направлений в работе правоохранительных органов. Основная цель – защита пострадавших, обеспечение ответственности для обидчика и предотвращение повторной травматизации во время уголовных производств.

Если вы подверглись насилию в семье, обратитесь в полицию или на специальные горячие линии.