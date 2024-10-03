В Молдове обвинили РФ в подкупе голосов ее граждан против вступления в ЕС

Молдова обвинила Россию и пророссийского олигарха Илана Шора в подкупе граждан, чтобы те на грядущем референдуме по вступлению в Евросоюз голосовали против. Соответствующее заявление начальника полиции Молдовы Виорела Чернеуцяна распространило Politico, сообщает Левый берег.

Следователи установили, что за месяц более $15 млн российских средств было перечислено более 130 000 граждан Молдовы. Руководитель полиции откровенно обвинил Москву в том, что за подкупом избирателей стоит она.

"Молдова сталкивается с явлением подкупа избирателей в сочетании с гибридной войной и дезинформацией, подобного наша страна никогда раньше не видела" , – сказал Чернеуцян.

Правоохранители Молдовы выяснили, что Илан Шор, основатель запрещенной пророссийской политической партии, помогал отмывать средства, предназначенные для подкупа избирателей, через сеть банков. Официальные лица говорят, что затем координаторы в России приказали чиновникам и местным активистам действовать от их имени, выдавая наличные через платформу обмена сообщениями Telegram.

Союзники Шора и Кремль призывают общественность отдать свои голоса против вступления в ЕС на референдуме 20 октября, а также против прозападного президента Майи Санду на состоявшихся в тот же день выборах.