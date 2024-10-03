Энергоатом завысил в 2,5 раза сумму на материалы для ремонта фасада Хмельницкой АЭС – СМИ

Филиал "Хмельницкая атомная электрическая станция" по результатам тендера заказал восстановление фасадов филиала стоимостью 6,75 млн грн с завышенными ценами на некоторые материалы в 1,5-2,5 раза.﻿ Со ссылкой на данные "Прозорро", сообщает Нашi грошi.

До ноября 2024 года победитель тендера "Строительная компания "Специализированное управление-39" должна восстановить антикоррозийное покрытие наружных стен фасадов ХАЭС в труднодоступных местах.

В итоговой ведомости ресурсов полимерцементную армированную шпатлевку Ceresit CT 29 учли по 42 грн/кг, а "Эпицентр" продает ее по 16 грн/кг, что в 2,5 раза дешевле (цены указаны с НДС).

Фасадную шпаклевку Ceresit CT 225 заказали по 44 грн/кг, а "Эпицентр" предлагает ее по 33 грн/кг, что на 25% дешевле.

Грунтовку Ceresit CT 19 заказали по 155 грн/кг, тогда как в "Эпицентре" ее можно купить по 93 грн/кг, что в полтора раза дешевле.

Ориентировочная переплата только на этих трех позициях достигает примерно 567 тысячи грн. Договорная цена является твердой. Услуги будут оплачиваться в течение полугода после их завершения.

Фирма получила подряд без конкуренции, поскольку на открытые торги никто другой не подался.