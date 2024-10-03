ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в четверг, 3 октября, единогласно приняла резолюцию Чествование 90-й годовщины Голодомора — Украина снова сталкивается с угрозой геноцида, сообщает Новое время.

Об этом заявила заместитель главы комитета интеграции Украины с ЕС, глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева-Федоренко.

Она отметила, что это уже второй документ этой тематики. ПАСЕ признала Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа в октябре 2023 года.

Мезенцева-Федоренко отметила, что в текст резолюции были внесены несколько правок.

В частности, было изъято слово «городские», чтобы указать, что репрессии касались не только урбанизированных территорий, но и всей Украины. Также появилась новая формулировка, которая подчеркивает, что «Голодомор, геноцид искусственным голодом, привел к гибели миллионов украинцев, скрытых от внимания иностранных наблюдателей, расположенных в городах».

Кроме этого, было добавлено, что ПАСЕ признает, что уничтожение политических и культурных лидеров и миллионов простых украинцев было сознательно задумано как геноцид.

В резолюцию также добавили, что «Россия, так же как и в 1930-х годах, снова использует продовольствие как оружие не только против Украины, но и для обострения глобальной продовольственной безопасности».

После начала полномасштабной войны России против Украины ряд стран признали Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа. Это, в частности:

Великобритания,

Словения,

Бельгия,

Ирландия,

Румыния,

Молдова,

Чехия,

Германия,

Исландия,

Франция,

Болгария,

Люксембург,

Хорватия.

15 декабря Европарламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.