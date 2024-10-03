"Слугу" Клочко будут судить по делу об обогащении на 11 млн грн

Дело о незаконном обогащении народного депутата Андрея Клочко направлено в суд﻿. Со ссылкой на данные Национального антикоррупционного бюро, сообщает Деловая столица.

"НАБУ и САП направили в суд дело по обвинению действующего народного депутата Украины в незаконном обогащении на 11 млн грн. Как установило следствие, в 2020-2021 гг. народный избранник приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн, хотя официальный доход и сбережения его и жены за этот период составили не более 14 млн грн" , — говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что речь идет о 3 земельных участках в Киевской области, 5 квартирах в Киеве, 2 нежилых помещениях, а также автомобилях Tesla и Mersedes-Benz. Большая часть этого имущества оформлена на близких родственников, при этом нардеп распоряжается им в полном объеме.

Разоблачение преступления произошло после обнародования журналистских расследований.

В НАБУ не называют фамилию нардепа, однако детали дела свидетельствуют, что речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Андрее Клочко.

Как сообщалось 2 мая 2024 года Андрею Клочко сообщено о подозрении в незаконном обогащении на 11 млн грн. В июне расследование было завершено.