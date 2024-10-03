Израиль мог атаковать российскую авиабазу в Сирии - Bild

Израиль, вероятно, нанес удар по российской авиабазе Хмеймим, которая находится в Сирии. Целью могло быть оружие, предназначенное для "Хезболлы".﻿ Со ссылкой на Bild, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Издание напоминает, что этой ночью возле единственной российской авиабазы в Сирии были сильные взрывы. Израиль мог уничтожить оружие, которое Иран собирался доставить "Хезболле" через российскую авиабазу.

Журналисты обратили внимание, что на фотографиях и видео, которые были сняты из близлежащего города Джебла, можно заметить мощные взрывы со стороны российской авиабазы. Она находится в пяти километрах от города.

После взрывов члены "Хезболлы" и сирийские журналисты сообщили об атаке Израиля на российскую авиабазу.

"Израильская атака была направлена на склад внутри российской базы Хмеймим. Израиль разбомбил базу через час после прибытия на нее иранского самолета Qeshm Fars Air" , - рассказал журналист оппозиционной сирийской телекомпании Syria TV Абдулла аль-Муса.

Неназванный турецкий журналист рассказал в комментарии Bild, что иранский самолет приземлился на авиабазе в 10 утра 2 октября и улетел оттуда около 17:00 - за восемь часов до атаки.

"Причиной нападений стал груз, который он перевозил под видом гуманитарной помощи для ливанцев" , - уточнил собеседник издания.

Также журналисты уточняют, что есть и альтернативная версия - оружие для "Хезболлы" могло быть уничтожено в 700 метрах от российской авиабазы, где его хранили после доставки. При этом Россия, вероятно, пыталась сбить ракеты, но у нее ничего не вышло.