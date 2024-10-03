Ливанская армия впервые нанесла "ответный" удар по Израилю

В четверг, 3 октября, ливанская армия заявила, что открыла ответный огонь по ЦАХАЛ после того, как один из ее солдат был убит в результате израильского удара. Это стало первым случаем участия ливанской армии в боевых действиях против Израиля. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на официальное сообщенеи армии Ливана в X, сообщает Новое время.

В ведомстве сообщили, что «открыли ответный огонь» после того, как Израиль атаковал армейскую базу в ливанской пограничной деревне Бинт-Джебейль.

Ранее ливанская армия опровергла заявления о том, что отвела свои силы от границы перед наземным вторжением Израиля в Ливан 30 сентября.

Правительство Ливана также призвало прекратить боевые действия между Хезболлой и Израилем и заявило, что не хочет войны.