Украина получила более трети боеприпасов по чешской инициативе

Украина уже получила более трети из ожидаемых 500 тысяч боеприпасов, которые должны быть доставлены в рамках чешской инициативы до конца года.﻿﻿ Об этом сказал посол Украины в Чехии Василий Зварич в интервью ČTK, сообщает Европейская правда.

Зварич акцентировал, что украинским военным нужны прежде всего боеприпасы 155-мм калибра.

Он рассказал, что Украина ведет переговоры с Министерством обороны Чехии по расширению инициативы, и заверил, что не располагает информацией о проблемах с боеприпасами, которые передаются, о чем недавно писала немецкая газета Handelsblatt.

Посол также допустил, что публикация была попыткой дискредитировать инициативу, которая на самом деле является действенной и имеет пространство для развития, а также выразил надежду, что поставки будут продолжаться и в 2025 году.

Кроме этого, он отметил, что инициатива призвана стать инструментом инвестирования в украинское отечественное производство боеприпасов.