Россияне обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые

В результате российских ударов по Донецкой области 3 октября погибли 2 человека, еще 2 ранены, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"За 3 октября россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Старой Николаевке и Кременной Балке. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения".

Также глава ОВА подчеркивает, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.