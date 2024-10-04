Харрис опережает Трампа на 2% - новый опрос

Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис опережает выдвиженца Республиканской партии Дональда Трампа на 2 процентных пункта – согласно соцопросу, опубликованному в четверг, сообщает Укринформ.

Опрос NPR/PBS News/Marist показывает, что всего в стране за Харрис отдали бы голоса 50% потенциальных избирателей, за Трампа – 48%.

Почти 6 из 10 мужчин, или 57%, поддержали бы экс-президента, 41% – Харрис. В то же время, она опережает его среди женщин (58% против 40%).

Около 51% американцев негативно относятся к Трампу, около 47% – к Харрис.

Опрос проводился с 27 сентября по 1 октября. Охвачены 1514 зарегистрированных избирателей, погрешность оценивается в 3,5 процентного пункта.