Израиль снова ударил по Ливану, пытаясь ликвидировать преемника Насраллы – СМИ

Израиль в ночь с четверга на пятницу нанес одиннадцать ударов по южному пункту группировки "Хезболла" в Бейруте, целью которого был глава исполнительного совета группировки "Хезболла" Хашем Сафидин. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на израильские источники, сообщает Укринформ.

Издание отмечает, что Сафидин считается преемником ликвидированного на прошлой неделе главаря "Хезболлы" Хасана Насраллы.

Официальных комментариев на этот счет ЦАХАЛ пока не давал.

Напомним, Израиль утром в четверг нанес удар по центру Бейрута, власти Ливана сообщили о гибели по меньшей мере шести человек.

1 октября Иран запустил по Израилю около 200 баллистических ракет. В Армии обороны Израиля заявили, что большинство иранских ракет были перехвачены силами ПВО.