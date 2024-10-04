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Воздушные силы: ПВО сбила 9 "Шахедов", еще 7 – локационно потеряны

Воздушные силы: ПВО сбила 9 "Шахедов", еще 7 – локационно потеряны
Фото: twitter.com/DefenceU

Ночью 4 октября русские войска ударили по критической инфраструктуре Украины беспилотниками типа Shahed. Силы ПВО сбили 9 "Шахедов", еще 7 – локационно потеряны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне запустили 19 ударных беспилотников из районов Приморско-Ахтарск, Курск (РФ) и мыса Чауда (Крым)

"9 ударных БпЛА сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях. 7 вражеских беспилотников локационно потеряно, предположительно в результате противодействия РЭБ (информация о разрушениях и пострадавших не поступала)", - говорится в сообщении.

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