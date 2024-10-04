Россияне 14 раз обстреляли пограничье Сумщины: есть пострадавший

Ночью и утром россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В результате атаки пострадал один человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

Отмечается, что местные власти зафиксировали 28 взрывов:

Сумская громада: армия РФ атаковала территория, используя БпЛА типа "Герань-2" (1 взрыв), в результате чего пострадал 1 гражданский человек.

Хотинская громада: зафиксировано три взрыва в результате пусков КАБ.

Белопольская громада: осуществлено четыре пуска КАБ.

Шалигинская громада: враг обстреливал из артиллерии (8 взрывов) и минометов (8 взрывов).

Глуховская громада: зафиксировано три взрыва из-за атаки КАБ.

Николаевская громада: враг нанес один пуск КАБ (1 взрыв).

Предыстория:

3 октября российские военные атаковали Сумскую общину беспилотником типа "Герань-2", в результате чего пострадали 8 человек.