Новый премьер Японии пообещал сохранить помощь Украине и санкции против РФ

Поддержка Украины со стороны Японии сохранится Санкции, введенные против России, продолжат действовать.﻿ Об этом заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба в своей программной речи в парламенте, сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Что касается внешней политики, Исиба повторил, что союз Японии с США останется краеугольным камнем подхода Токио к решению растущих проблем региональной безопасности. Япония также продолжит наращивать собственный оборонный потенциал, сказал Исиба.

На фоне напряженности в отношениях с Китаем из-за недавних военных вторжений и убийства японского ребенка в Китае, Исиба заявил, что будет стремиться к конструктивным и стабильным отношениям с Пекином, одновременно четко отстаивая интересы Японии.

Исиба в своей первой речи в парламенте подчеркнул, что его главным экономическим приоритетом является преодоление дефляции и вывод страны на путь стабильного роста.

"Я решительно положу конец дефляции и построю будущее для нашей экономики" , - заявил Исиба.

В своей речи он в значительной степени подчеркнул политические позиции, изложенные им в последние недели во время своей кампании по избранию национальным лидером, и которые свидетельствуют о преемственности с его предшественником.

Исиба сказал, что он будет стремиться повысить заработную плату, повысить производительность, поддержать возрождение сельских районов и превратить Японию в "инвестиционную державу", продолжая поощрять переход частных сбережений в инвестиции. Говоря о политике, Исиба начал свою речь с обещания гарантировать, что его партия повысит прозрачность и будет играть по правилам.

Речь Исибы фактически была программой для избирателей перед всеобщими выборами 27 октября, посредством которых он намерен обеспечить себе мандат.

Премьер также надеется положить конец любому давнему недовольству избирателей по поводу политического скандала с финансированием, который потряс правящую Либерально-демократическую партию и подорвал поддержку предшественника Фумио Кисиды.

Исиба заявил, что в качестве способа измерения индивидуального благосостояния и благополучия он введет "индекс счастья" - идею, которая в последние годы стала популярной во всем мире и восходит к индексу "валового национального счастья", введенному Бутаном в 1970-х годах.

Напомним, в августе стало премьер-министр Японии Фумио Кисида решил уйти в отставку. Он не захотел участвовать в выборах от правящей Либерально-демократической партии в сентябре.

Исибу избрали главой правящей Либерально-демократической партии в конце сентября. После этого его утвердил парламент, он стал новым премьер-министром Японии.

Япония с начала войны выделила Украине грантов и кредитов на 3,6 млрд долларов. Больше помощи выделил только ЕС - 19,5 млрд долларов и США - 15,5 млрд долларов.