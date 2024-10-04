В Энергодаре взорвали авто "начальника охраны" Запорожской АЭС – ГУР
Сегодня, 4 октября 2024 года, около 7 утра во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль, где находился военный преступник - "начальник физической охраны" Запорожской атомной электростанции Короткий Андрей Юрьевич. Об этом рассказали в Главном управлении разведки, сообщает Левый берег.
Там отметили, что Короткий – коллаборант, причастный к организации и исполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации.
После захвата ЗАЭС он добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками, выдал россиянам списки работников станции по их персональным данным, указав на граждан с проукраинской позицией.
Кроме того, он принимал участие в репрессиях персонала атомной электростанции, военных преступлениях против гражданских граждан временно оккупированного Энергодара.
"Постоянно организовывал мероприятия, направленные на поддержку российской оккупационной армии. Как член партии Путина "Единая Россия" возглавлял в Энергодаре так называемый "совет депутатов", - добавили в ГУР и отметили, что каждого военного преступника ждет справедливое возмездие.