В Энергодаре взорвали авто "начальника охраны" Запорожской АЭС – ГУР

Сегодня, 4 октября 2024 года, около 7 утра во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль, где находился военный преступник - "начальник физической охраны" Запорожской атомной электростанции Короткий Андрей Юрьевич. Об этом рассказали в Главном управлении разведки, сообщает Левый берег.

Там отметили, что Короткий – коллаборант, причастный к организации и исполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации.

После захвата ЗАЭС он добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками, выдал россиянам списки работников станции по их персональным данным, указав на граждан с проукраинской позицией.

Кроме того, он принимал участие в репрессиях персонала атомной электростанции, военных преступлениях против гражданских граждан временно оккупированного Энергодара.