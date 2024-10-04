Украинцев предупредили об ограничении движения на границе с Венгрией

С 7 по 10 октября в пределах международного пункта пропуска "Чоп - Захонь" на границе с Венгрией, запланировано асфальтирование пограничного моста через реку Тиса, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия будут осуществлять исключительно на грузовом направлении на отдельном отрезке моста.

Работы продлятся 7-8 октября, с 08:00 до 16:00 (по венгерскому времени) - ремонт на полосе для въезда грузовиков, а также 9-10 октября, с 08:00 до 16:00 - ремонт на полосе для выезда грузовиков.

Таможенники предупреждают, что во время ремонта может быть ограничен проезд крупногабаритного транспорта через мост в обоих направлениях.

Напомним:

В пункте пропуска "Чоп - Захонь", что на украинско-венгерской границе, было частично ограничено движение легковых и грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины.