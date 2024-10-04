FT: Израиль не сможет собственными силами уничтожить ядерные объекты Ирана

Отвечая на вопрос, поддержит ли он израильский удар по ядерным объектам Ирана, президент США Джо Байден однозначно ответил "нет".Тем не менее, в Израиле обсуждают, должны ли израильские военно-воздушные силы нанести такой удар в ответ на шквал из 180 баллистических ракет, которые Тегеран выпустил по Израилю на этой неделе, отмечает Financial Times, сообщает Зеркало недели.

Но без поддержки США, по мнению аналитиков, самостоятельный израильский авиаудар по ядерным объектам Ирана был бы очень рискованным и в лучшем случае замедлил бы развитие иранской ядерной программы, а не уничтожил бы ее.

Почему израильская операция будет сложна?

Первая причина — расстояние. От Израиля до главных ядерных баз Ирана более тысячи километров, и, чтобы добраться до них, израильским самолетам придется пересекать воздушное пространство Саудовской Аравии, Иордании, Ирака, Сирии и, возможно, Турции.

Следующая причина — топливо. Согласно докладу Исследовательской службы Конгресса США, полеты к целям и обратно полностью исчерпают возможности Израиля по дозаправке в воздухе и практически не оставят права на ошибку.

Третья причина — иранская противовоздушная оборона. Главные ядерные объекты страны тщательно охраняются, и израильские бомбардировщики должны быть защищены истребителями. Согласно докладу Исследовательской службы Конгресса США, для этого понадобится около 100 самолетов, что эквивалентно почти трети израильских ВВС, которые насчитывают 340 боеспособных летательных аппаратов.

Есть ли альтернативы для Израиля?

Израильские самолеты могут вывести из строя ядерные объекты, бомбардируя их воздухозаборники и другую вспомогательную инфраструктуру. Это может нарушить высокую степень точности работы центрифуг, которые используются для обогащения урана, хотя и не уничтожит их.

Израиль также может прибегнуть к саботажу. В 2010 году США и Израиль якобы остановили ядерную программу Ирана с помощью вируса Stuxnet. Однако такие атаки не смогли остановить ее работу на неопределенный срок.

В конце концов, масштаб силы, необходимый для серьезного ущерба основным объектам Ирана, "требовал бы широкой поддержки США, если не прямого участия", пишут аналитики Королевского Объединенного института оборонных исследований в своей недавней статье. Но даже это "не гарантирует полного уничтожения".

Ранее корреспонденты газеты The Wall Street Journal отметили, что ответ Израиля Ирану не будет столь сдержанным как раньше. Но Израиль, скорее всего, будет избегать ударов по целям, которые могут спровоцировать полномасштабную войну с Ираном, считает Норман Рул, занимавший с 2008 по 2017 год пост руководителя американской разведки по Ирану.