Киберспециалисты ГУР атаковали ресурсы поставщиков армии РФ – источник

Киберспециалисты Главного управления разведки МОУ атаковали несколько враждебных онлайн-ресурсов, имеющих отношение к поставке оккупационной армии или отслеживанию перемещения людей в РФ. Об этом рассказал осведомленный собеседник в разведке, сообщает Укринформ.

В частности, в результате сделки получены данные к ресурсу okrug.ru, который является поставщиком военного снаряжения и униформы для МО РФ (ВКС РФ, ВС РФ, ВМФ РФ).

Также киберспециалисты ГУР атаковали ресурсы vashhotel.ru и получили доступ к данным пользователей – военнослужащих РФ, бронирующим жилье на территории России.

Среди других поражен ресурс Gostpatent.ru, который содержит базу данных зарегистрированных патентов и может представлять интерес для военной разведки.

В результате киберудара на атакованных ресурсах появилось изображение совы над обезвреженным агрессором.

В ГУР отмечают, что все пораженные ресурсы осуществляют деятельность в интересах государства-агрессора и способствуют оккупационной армии РФ.