Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке
Кабинет министров внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период. Срок явки в ТЦК сократили, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит постановление от 1 октября 2024 г. №1134.
Ранее действовала норма, согласно которой день явки по вызову резервиста или военнообязанного определялся не ранее 14 дней со дня направления повестки.
Правительство установило, что прибыть в ТЦК по повестке нужно из населенного пункта, который является административным центром области, в течение семи суток, а из других населенных пунктов - в течение десяти суток.
Повестки по почте
Напомним, Кабинет министров принял ряд постановлений, которыми утверждаются порядки мобилизации в связи с тем, что 18 мая вступил в силу закон о мобилизации.
Основным является постановление от 16 мая 2024 года №560.
В частности, правительство определило надлежащие подтверждения оповещения о вызове в ТЦК в случае вручения повестки или отправки повестки по почте. По сути, никакого подтверждения получения повестки по почте не требуется.
Надлежащим подтверждением оповещения при отправке повестки по почте является:
- день получения такого почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;
- день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;
- день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить отправку или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, если это лицо не сообщило ТЦК другой адрес места жительства.