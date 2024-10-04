В Минобороны анонсировали новые функции в приложении для военных "Армия+"

В следующей версии приложения "Армия+" появится функционал обучения военному делу, а также расширится перечень электронных рапортов. Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает Лига.net.

По ее словам, за почти два месяца работы приложения в нем зарегистрировались 300 000 военнослужащих, а более 1000 воинских формирований организовывали работу с электронными рапортами. Лидером внедрения сервиса стали Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины.

Зарегистрированные в "Армия+" военнослужащие могут:

подавать и согласовывать 11 видов электронных рапортов;

генерировать уникальный Армия ID;

проходить опросы.

Эти функции доступны для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта Украины. В будущем приложение могут использовать все подразделения Сил обороны.

"В сентябре в "Армия+" ежедневно авторизовалось около 5000 военных и подавалось до 200 электронных рапортов. Это приложение создали военные для самих же военных. И поэтому лучшая для нас обратная связь – это когда приложение начинают все активнее использовать наши защитники и защитницы" , – сказала Черногоренко.

Она отметила, что недавнее обновление позволило военнослужащим, испытывавшим трудности с авторизацией, обновить свои данные непосредственно через приложение. В следующей версии "Армии+" появится функционал обучения военному делу, а также расширится список рапортов.

Напомним, 8 августа состоялась презентация мобильного приложения для военнослужащих Армия+, на ней Зеленский сообщил, что цель сервиса состоит в том, чтобы освободить военных от бумажной работы. В Минобороны сообщили, что в "Армия+" будут доступны электронные рапорты, которые будут иметь ту же юридическую силу, что и бумажные. ﻿Приложение доступно в App Store и Google Play.