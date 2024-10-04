На атакованой нефтебазе в Воронежской области размещалось 20 резервуаров с топливом - источник

На нефтебазе в Воронежской области РФ, пораженной украинскими дронами 4 октября, размещалось 20 резервуаров с топливом, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил собеседник УП в спецслужбах

Как известно, дроны СБУ вместе с Силами обороны в ночь на пятницу отработали по нефтебазе "Аннанефтепродукт" возле населенного пункта Анна Воронежской области РФ. По словам источника УП, там размещалось 20 резервуаров с горюче-смазочными материалами.

Наш собеседник отмечает, что в районе базы активно, но безуспешно работала вражеская ПВО. Местные жители писали о пяти мощных прилетах дронов, после которых начался сильный пожар.

"Кроме активной работы по российским аэродромам, складам с ракетами и КАБами, СБУ не забывает и о нефтебазах на вражеской территории. Они являются важной логистической составляющей ведения войны. Бархатный сезон "бавовны" в самом разгаре".