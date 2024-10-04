В Украине впервые получил награду обличитель коррупции

В Украине суд впервые выплатили вознаграждение обличителю коррупции. Он получит более 1,68 млн гривен.﻿ Со ссылкой на НАПК, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как рассказали в НАПК, получатель - военнослужащий, который в 2020-2021 годах занимал должность директора департамента внутреннего аудита Минобороны. Он прошел сложный путь, чтобы разоблачить коррупцию и довести дело до завершения.

Тогда же обличитель обратился с заявлением в НАБУ и сообщил о предложении неправомерной выгоды в 24 млн грн за действия в интересах ООО. В ходе расследования дела в 2023 году бывшему заместителю начальника одного из управлений Минобороны было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4,5 года и отказано в выплате вознаграждения обличителю.

В 2020 году в Украине вступил в силу закон, предусматривающий вознаграждение для разоблачителей коррупции и освобождающий их от ответственности за неточные сообщения о коррупции.

6 сентября НАПК запустило Единый портал обличителей, где граждане могут сообщать о фактах коррупции, в том числе анонимно.