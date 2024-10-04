Появились снимки аэродрома Борисоглебск после дроновой атаки ВСУ

Спутники зафиксировали последствия удара украинских дронов по аэродрому Борисоглебск в Воронежской области России в ночь на четверг, 3 октября.﻿ Снимки опубликовал проект Радио Свобода.

Издание уточняет, что спутниковые снимки высокого разрешения были сделаны в пятницу, 4 октября, спустя сутки после украинской атаки на авиабазу.

На фото видно, что возникший пожар и не затронул самолеты или строения, но мог перекинуться на предметы (вероятно, ящики или контейнеры), складированные рядом со взлетно-посадочной полосой. Журналисты пишут, что их содержимое неизвестно, но на видео очевидцев пожара вторичной детонации не наблюдалось.

t.me/radiosvoboda

t.me/radiosvoboda