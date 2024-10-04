В Румынии снова нашли обломки российского "Шахеда"

4 октября на румынской территории в дельте Дуная обнаружили остатки беспилотника, который Россия запускала по Украине.﻿﻿ Со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии, сообщает Европейская правда.

Фрагменты "Шахеда" обнаружили примерно в километре от Георгиевского устья, что в дельте Дуная – примерно в том же районе, где поднимали истребители во время ночной атаки России против Одесской области.

"Команда специалистов Минобороны, Румынской разведывательной службы и Министерства внутренних дел обыскала указанный периметр, откуда были изъяты фрагменты российского беспилотника, которые будут проанализированы в соответствии с правовыми процедурами" , – говорится в сообщении.

Там отметили, что "Шахед" обнаружили во внегородской зоне, и никаких элементов инфраструктуры он не поразил.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки, совершенные Российской Федерацией против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречат международному праву" , – добавило румынское Минобороны.

По состоянию на сейчас в Румынии по меньшей мере 17 раз обнаруживали беспилотники, которые пролетали над румынским воздушным пространством и возвращались в Украину или разбились на румынской территории.

Североатлантический Альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).