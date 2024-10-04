Появится "новый импульс" для урегулирования войны с РФ после выборов в США - Столтенберг

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который оставил свой пост несколько дней назад, заявил, что после президентских выборов в США в урегулировании войны в Украине может появиться новое предложение﻿. Об этом он рассказал Financial Times, сообщает Деловая столица.

"После выборов [в США] появится своего рода новый импульс, новая инициатива, чтобы попытаться добиться определенного движения. Но я не думаю, что это [будет означать] опустить руки и сдаться" , — считает политик.

По его словам, речь может идти о способах попытаться получить движение на поле боя "в сочетании с движением за столом переговоров".

"Украина все еще должна решить [когда вести переговоры]. Но нам нужно создать условия, которые позволят им сесть с россиянами и получить что-то приемлемое… где они выживут как независимая нация" , — добавил Столтенберг.

Он также подчеркнул, что сожалеет, что НАТО не предоставило больше военной поддержки Украине намного раньше.