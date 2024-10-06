Силы обороны отминусовали еще 1250 оккупантов и 55 вражеских артсистем

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1250 оккупантов и 55 вражеских артсистем, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.24 ориентировочно составили: