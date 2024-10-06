Силы обороны отминусовали еще 1250 оккупантов и 55 вражеских артсистем
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1250 оккупантов и 55 вражеских артсистем, сообщает Украинская правда.
Об этом говорят данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 660470 (+1250) человек,
- танков - 8919 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 17679 (+21) ед,
- артиллерийских систем - 19092 (+55) ед,
- РСЗО - 1216 (+0) ед,
- средств ПВО - 970 (+0) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 16578 (+49) ед,
- крылатых ракет - 2613 (+0) ед,
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26006 (+101) ед,
- специальной техники - 3363 (+19) ед.