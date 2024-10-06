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Силы обороны отминусовали еще 1250 оккупантов и 55 вражеских артсистем

Силы обороны отминусовали еще 1250 оккупантов и 55 вражеских артсистем
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1250 оккупантов и 55 вражеских артсистем, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 660470 (+1250) человек,
  • танков - 8919 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 17679 (+21) ед,
  • артиллерийских систем - 19092 (+55) ед,
  • РСЗО - 1216 (+0) ед,
  • средств ПВО - 970 (+0) ед,
  • самолетов - 368 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 16578 (+49) ед,
  • крылатых ракет - 2613 (+0) ед,
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26006 (+101) ед,
  • специальной техники - 3363 (+19) ед.

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