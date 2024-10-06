Буданов получил награду за вклад военной разведки в борьбу с оккупантами

Глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов был награжден премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем за вклад в борьбу против российских захватчиков во время войны. Отличие было вручено за значительные достижения военной разведки в противодействии агрессору, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит его сообщение в Telegram.

Буданов поблагодарил Шмыгаля и украинское правительство за признание результатов работы ГУР и поддержку спецслужбы.

Он отметил, что эта награда символизирует важность работы каждого разведчика, которые ежедневно работают смело и упорно для защиты страны.

"Эта символическая награда подчеркивает роль и важность работы каждого разведчика и разведчицы, которые ежедневно и каждую ночь работают на разных участках борьбы с государством-агрессором - смело, нестандартно, неутомимо и упорно" , - отметил он.

Буданов также подчеркнул, что ГУР продолжает бороться за защиту Украины и украинского народа от российских оккупантов и военных преступников.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова. В ходе встречи обсуждались планы и намерения русских войск на период до конца 2024 года.

28 сентября Буданов проверил позиции разведчиков в Харьковской области и вместе с командирами провел планирование операций.

Также Буданов заявил о "кратном увеличении" наземных дронов на войне.