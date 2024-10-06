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На следующей неделе стартует вручение Нобелевской премии: что известно

На следующей неделе стартует вручение Нобелевской премии: что известно
Фото: wikipedia.org

На следующей неделе начнется объявление лауреатов Нобелевской премии 2024 года, которые внесли вклад в улучшение мира. Объявления будут проходить с 7 по 14 октября, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Наиболее обсуждаемая премия - премия мира, - которая будет вручена 11 октября. Однако предсказать выбор Норвежского Нобелевского комитета в этом году крайне сложно.

Некоторые эксперты, такие как Дэн Смит, директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира, высказывают мнение, что в этом году премия мира может быть не присуждена, чтобы обратить внимание на неудачи в решении глобальных конфликтов.

В прошлом году премия мира досталась иранской правозащитнице Нарзес Мохаммади, а в этом году на премию претендуют такие организации, как агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), палестинская группа Al-Haq, израильская организация B'Tselem, а также Международный суд и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Кампания по остановке "роботов-убийц" также рассматривается как возможный кандидат на премию.

График объявлений Нобелевских премий:

  • Физиология и медицина - 7 октября, не ранее 12:30, Нобелевский форум, Сольна.
  • Физика – 8 октября, не ранее 12:45, Шведская королевская академия наук, Стокгольм.
  • Химия – 9 октября, не ранее 12:45, Шведская королевская академия наук, Стокгольм.
  • Литература – 10 октября, не ранее 14:00, Шведская академия, Стокгольм.
  • Премия мира – 11 октября, 12:00, Норвежский Нобелевский комитет, Осло.
  • Экономика – 14 октября, не ранее 12:45, Шведская королевская академия наук, Стокгольм.

Нобелевская премия мира — одна из наиболее престижных мировых наград, ежегодно вручаемая за выдающиеся достижения в области укрепления мира. Она была учреждена Альфредом Нобелем в конце XIX века.

Этой премией награждаются как отдельные личности, так и организации, внесшие значительный вклад в разрешение международных конфликтов, продвижение прав человека, разоружение и другие области, способствующие установлению мира.

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