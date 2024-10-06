Купянск подвергается тяжелым разрушениям: Левобережье фактически уничтожено

Купянск испытывает тяжелые разрушения от российских авиаударов, в частности КАБами. В городе зафиксированы значительные разрушения, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телеканала "Мы-Украина".

Он отметил, что российские войска используют авиационные бомбы большой мощности (КАБ), весом до полутора тонн, которые разрушают все в радиусе одного километра, особенно в центральной части Купянска.

"Другие КАБы 250-500, это постоянно, особенно, это Левобережье, которое фактически уже уничтожено", - добавил Беседин.

Глава МВА подчеркнул, что вся критическая и гражданская инфраструктура, включая предприятия, была уничтожена, и враг продолжает придерживаться тактики "выжженной земли".

Ситуация в Харьковской области

В Харьковской области продолжаются боевые действия по двум направлениям – на севере региона и в районе Купянска.

Российские войска регулярно обстреливают населенные пункты у границы и линии фронта, особенно под постоянными атаками находится Харьков. В ночь на 19 сентября оккупанты дважды нанесли удары по городу: сначала баллистическими ракетами, а затем авиационными бомбами. В результате атак в городе произошли разрушения и пожары.

На Купянском направлении за минувшие сутки произошло 22 атаки, в ходе которых кафиры активно использовали авиацию. Однако украинские силы успешно отразили штурмы в районах Лозовой, Петропавловки и других населенных пунктов.