Партизаны "АТЕШ" провели разведку важной воинской части в Крыму

Партизаны разведали воинскую часть радиохимической биологической защиты РФ в Крыму. Она расположена в Симферополе, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты провели разведку 4 полка радиохимической биологической защиты в Симферополе", - говорится в сообщении.

Территория воинской части, по данным партизан, ограждена высоким забором, который делает наблюдение за организацией работы невозможным для местных жителей.

"Несмотря на это агентам удалось проникнуть и установить места хранения специальной техники, организацию охраны, а также зафиксировать патрули и посты. Также успешно выявлены личности офицеров и их личный транспорт", - уточнили в "АТЕШ".

Эти данные, как отмечают партизаны, позволят лучше понять организацию обороны оккупационных войск.

Разведка партизан в Крыму

Партизаны постоянно проводят разведку военных объектов российской армии в Крыму. Это касается не только военных частей, но и баз, а также перемещения ПВО.

Например, недавно партизаны зафиксировали транспортировку ракет С-300 к системам ПВО в Крыму. Речь идет про комплес, расположенный в районе Керченского моста.

До этого сообщалось, что РФ продолжает стягивать на Крымский мост ПВО, даже выставочных образцов. Кроме того, оккупанты строят на переправе "загадочное сооружение".

Вероятно, это движение связано с тем, что РФ готовится к беспрецедентной атаке на Крымский мост. Исходя из последних данных спутника, в районе переправы появились две ПВО "Панцирь" и не только.