На фронте погиб зять Ирины Фарион

Муж дочери Ирины Фарион Василий Особа погиб на войне с российскими захватчиками, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают дочь Фарион София Семчишин и лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок в Facebook.

Прямая речь Семчишин:

"Горите в аду, подонки!

Василий Особу убит!

Моя любовь".

Тягнибок уточнил, что Лицо погиб в бою с оккупантами на Северском направлении.

Он защищал Украину в 4-м батальоне "Сила Свободы" бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж".

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