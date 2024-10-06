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На фронте погиб зять Ирины Фарион

На фронте погиб зять Ирины Фарион
Фото: t.me/s/irynadmytrivna

Муж дочери Ирины Фарион Василий Особа погиб на войне с российскими захватчиками, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают дочь Фарион София Семчишин и лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок в Facebook.

Прямая речь Семчишин:

"Горите в аду, подонки!
Василий Особу убит!
Моя любовь".

Тягнибок уточнил, что Лицо погиб в бою с оккупантами на Северском направлении.

Он защищал Украину в 4-м батальоне "Сила Свободы" бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж".

Предыстория:

  • Вечером 19 июля 2024 года во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
  • 25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.
  • 19 сентября Галицким районным судом Львова подозреваемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 дней.

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