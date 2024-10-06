Цахал объявил о проведении новой наземной операции на севере Газы

Армия обороны Израиля объявила о проведении новой наземной операции, нацеленной на восстановление контроля над севером сектора Газа и подавление боевиков ХАМАС. Войска ЦАХАЛа окружили город Джабалия, который является одним из ключевых опорных пунктов террористической группировки на севере анклава, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По сообщениям военных, 401-я и 460-я бронетанковые бригады 162-й дивизии ЦАХАЛа провели операцию ночью, окружив город и получив разведданные о боевиках ХАМАС и их инфраструктуре.

В ходе операции были нанесены авиаудары и артиллерийские обстрелы по десяткам объектов группировки, включая склады оружия и туннели. Сообщается о гибели нескольких десятков боевиков.

Операция проводится на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАС, который начался год назад. В рамках расширения наступления израильские войска также начали эвакуацию гражданского населения из северной части Газы, предлагая безопасные коридоры для выхода по двум маршрутам.

ЦАХАЛ подчеркивает, что операция будет продолжаться до полного уничтожения инфраструктуры террора в регионе.

Нападение на Израиль

7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали Израиль, убив более тысячи человек и взяв сотни в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против террористов в секторе Газа.

Позже ХАМАС освободил около 120 заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных. ООН подтвердила случаи сексуального насилия над женщинами во время атаки.

ФБР и Министерство внутренней безопасности США предупредили, что первая годовщина теракта и сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке могут привести к новым актам насилия со стороны экстремистов.