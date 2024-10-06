Сибига призвал больше стран присоединяться к патронату над регионами Украины
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал больше стран-партнеров Украины участвовать в патронате над тем или иным регионом, сообщает Европейская правда.
Заявление он опубликовал в своем Twitter.
Сибига отметил, что патронат стран-партнеров над украинскими городами и регионами имеет большой потенциал, позволяет оказывать поддержку непосредственно людям на местах и будет иметь долгосрочное влияние, в том числе и потому, что жители хорошо запоминают эту помощь.
Он напомнил, что ряд союзников уже присоединились к этой инициативе, оказывают значительную помощь в восстановлении этих регионов и способствуют инвестициям и развитию предпринимательства.
"Призываю партнеров Украины, которые еще не сделали этого, участвовать в инициативе президента Владимира Зеленского и выбирать для патроната регион, где они могут способствовать изменениям", – отметил Андрей Сибига.
Напомним, Эстония сосредоточила свою помощь на Житомирщине, Латвия – на Черниговщине, Литва помогает восстанавливать север Киевщины.
Дания взяла патронат над Николаевом, а Италия сосредоточила инициативы на восстановлении в сфере культуры, в частности в Одессе.
Во время первого визита в Украину премьера Нидерландов Дика Схоофа Зеленский пригласил Нидерланды взять патронат над Запорожьем.