ISW: Ограниченные тактические успехи даются россиянам значительными потерями бронетехники

По мнению специалистов Института изучения войны (ISW), готовность российского военного командования достигать ограниченных тактических успехов в обмен на значительные потери бронетехники будет становиться все дороже из-за ограниченных запасов вооружения и техники советских времен, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

По сообщениям, российские войска потеряли не менее 5 дивизий бронетехники и танков в Покровском районе с начала наступательной операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года и во время усиленных российских наступательных операций на западе Донецкой области летом 2024 года.

Аналитики отмечают, что пользователь сети X (ранее Twitter), который отслеживает визуально подтвержденные потери российской техники в Украине, заявил, что российские войска потеряли 1 830 единиц тяжелой техники в Покровском районе с 9 октября 2023 года.

В отчете напоминают: российские войска начали интенсивную 4-месячную наступательную операцию по захвату Авдеевки в октябре 2023 года, а позже продолжили наступление к западу от Авдеевки и к западу и юго-западу от Донецка весной и летом 2024 года, и данные пользователя отражают потери российской техники, накопленные во время этих наступательных действий.

"Оценка пользователя X, основанная на визуально подтвержденных потерях техники, вероятно, является предварительной, поскольку не все потери российской техники визуально зафиксированы. Фактическое количество потерь российской техники в районе Покровска, вероятно, выше, чем сообщается".

Эксперты предполагают, что российское военное командование не желает или не может признать текущие масштабы и темпы потерь техники в ближайшие месяцы и годы, учитывая ограничения в российском оборонно-промышленном производстве, ограниченность российских запасов техники советских времен и неспособность российских военных достичь оперативно значимого территориального продвижения с помощью механизированного маневра.

"Российские войска израсходовали значительное количество бронетехники в течение первых недель наступательной операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года, а впоследствии ограничили использование бронетехники во время боев в административных границах Авдеевки.

Россияне, похоже, ограничили использование бронетехники в районе к западу от Авдеевки в последние месяцы, хотя, вместе с тем, активизировали наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка и часто проводят в основном неудачные механизированные штурмы на уровне взводов и рот в этом районе".

В обзоре отмечают, что оккупанты, вероятно, накопили большое количество техники для этих наступательных операций, хотя средне- и долгосрочные ограничения запасов бронетехники и темпов ее производства, а также растущие потери техники могут заставить российских военных переосмыслить преимущества интенсификации механизированной активности в этом секторе над долгосрочными военными усилиями России в Украине.

"Готовность российского военного командования достигать ограниченных тактических успехов в обмен на значительные потери бронетехники будет становиться все дороже, поскольку российские войска будут расходовать ограниченные запасы вооружения и техники советских времен в ближайшие месяцы и годы.

Россия, вероятно, будет пытаться адекватно обеспечивать свои подразделения материальными средствами в долгосрочной перспективе без перевода российской экономики на военные рельсы и значительного увеличения темпов оборонного промышленного производства в России - шага, которого до сих пор пытался избегать российский правитель Владимир Путин".

Ключевые выводы ISW за 6 октября: