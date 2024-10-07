В Феодосии горит нефтебаза после удара беспилотников

По данным Telegram-канала Astra, после атаки в Феодосии горит нефтебаза.﻿﻿ Об этом заявил "советник" главы оккупационной администрации Крыма Олег Крючков, сообщает Украинская правда.

"Возгорание на феодосийской нефтебазе. Работают расчеты МЧС" , – написал он.

Представитель оккупантов традиционно добавил, что якобы жертв и пострадавших нет.

Astra сообщает, что пожар произошел после ночной атаки беспилотников.

Паблик добавляет, что перед пожаром местные жители слышали взрывы.

Нефтебаза, которая горит в Феодосии, – АО "Морской нефтяной терминал" – крупнейшая в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.

Эту нефтебазу уже атаковали дроны в марте этого года.

Позже в Минобороны РФ заявили, что ночью над Россией и временно оккупированным Крымом сбили 21 украинский дрон.

Сообщается, что 12 БпЛА якобы сбили над Крымом, 6 – над Курской областью и по 1 – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей РФ.