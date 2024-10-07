В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 160 захватчиков, 14 танков и 64 артиллерийские системы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.10.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 661 630 (+1 160) человек,

танков – 8 933 (+14) ед,

боевых бронированных машин – 17 710 (+31) ед,

артиллерийских систем – 19 156 (+64) ед,

РСЗО – 1 223 (+7) ед,

средств ПВО – 972 (+2) ед,

самолетов – 368 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 643 (+65) ед,

крылатых ракет – 2 615 (+2) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 26 102 (+96) ед,

специальной техники – 3 364 (+1) ед.

Данные уточняются.